En medio de un creciente clima de tensiones internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin ha advertido que Rusia podría reiniciar la producción de armas nucleares, esta declaración refleja la creciente fricción entre las dos potencias y la preocupación de Moscú sobre el equilibrio estratégico en la región.

A principios de julio, el Kremlin ya había advertido que las capitales europeas se convertirían en blancos legítimos para Rusia en caso de despliegue de misiles de Estados Unidos en el continente.

Tratado y planes entre Estados Unidos y Alemania

La suspensión de la producción de armas nucleares de alcance medio, que abarca de 500 a 5.500 km, estaba contemplada en el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (FNI) entre Estados Unidos y Rusia.

El tratado fue un acuerdo firmado en 1987 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue un hito importante en la reducción de armas nucleares y ayudó a aliviar las tensiones durante la Guerra Fría al eliminar una categoría significativa de armamento que ambos países consideraban una amenaza

Sin embargo, tanto Rusia y Estados Unidos se retiraron de este tratado en 2019, en medio de acusaciones recíprocas de no respetar las disposiciones. Moscú, por su lado, anunció que no reanudaría la producción de este tipo de misiles si Washington no los desplegaba en el extranjero.

A principios de julio, Estados Unidos y Alemania revelaron sus intenciones de comenzar el despliegue de misiles estadounidenses en Alemania a partir de 2026. Este plan incluye la instalación de misiles SM-6, misiles Tomahawk y armas hipersónicas en desarrollo, marcando una expansión significativa de la presencia militar estadounidense en Europa.

Amenaza Rusa de relanzar la producción de misiles nucleares

El presidente ruso Vladimir Putin participó en un desfile naval en San Petersburgo el domingo 28 de julio. Durante su discurso, aprovechó la ocasión para expresar su firme oposición a los planes de despliegue de misiles entre Estados Unidos y Alemania.

A continuación, algunas de las declaraciones y amenazas realizadas por Putin:

"Si Estados Unidos pone en marcha estos planes, nos consideraremos liberados de la moratoria unilateral adoptada anteriormente sobre el despliegue de capacidades de ataque de medio y corto alcance".

“Tomaremos contramedidas para desplegarlos, teniendo en cuenta las acciones de Estados Unidos y sus satélites en Europa y otras regiones del mundo".