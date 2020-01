Qasem Soleimani estuvo vinculado a Los Zetas según información de la DEA y Mike Pence

La información de la agencia antinarcóticos estadounidense sitúa el contacto entre el exlíder la Fuerza Quds, brazo paramilitar de la Guardia Revolucionaria de Irán, y el grupo criminal mexicano en 2011.

Según dicha información, Soleimani pretendía utilizar a un sicario de los Zetas para que cometiera un acto terrorista con explosivos en Washington, con el objetivo de matar al embajador de Arabia Saudita, quien en ese entonces era Adel Al-Jubeir.

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos ha sido otra de las voces que lo vinculó a los zetas.

Por medio de un hilo de mensajes en su cuenta de twitter, Pence indicó que gente del general iraní y del grupo de narcotráfico Los Zetas planeaban destruir las embajadas de Arabia Saudita e Israel en tierra estadounidense.

“(Solemaini) organizó el intento de asesinato contra el embajador saudí en Washington DC, en 2011, preparando un ataque terrorista en suelo estadounidense”, escribió Pence.

El supuesto sicario, que no consiguió su objetivo, fue Manssor Arbabsiar, un empresario iraní-estadounidense.

Sin embargo, Arbabsiar fue arrestado por las autoridades mexicanas y condenado a 25 años de prisión.

El grupo iraní tenía planeado pagarle a Los Zetas abriéndole el mercado de opio en Medio Oriente.

In Afghanistan, Soleimani oversaw the IRGC’s financial, logistical, and military support to the Taliban and sponsors attacks on Coalition forces.

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 3, 2020