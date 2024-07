El mundo del pop se está volcando con la candidatura de última hora a la Casa Blanca de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, quien está recibiendo un gran impulso en internet con una explosión de videos que mezclan sus discursos con canciones de éxito.

Janelle Monáe, John Legend y Charli XCX son algunas de las estrellas de la música que han dado públicamente su apoyo a Harris. A ellas se suman muchas celebridades de Hollywood como George Clooney, Viola Davis, Julia Louis-Dreyfus, Robert De Niro o Barbra Streisand.

El ciberespacio está que arde con mezclas de las frases más célebres de discursos y entrevistas de Harris, que suelen ser fuente principal de los memes, y música de artistas pop del momento, como Charli XCX, Taylor Swift y Chappell Roan, entre otros.

Internet solía mezclar sus momentos más desenfadados para criticar a la vicepresidenta, de 59 años, pero desde que la campaña de Biden cayó en picado tras su desastroso debate frente a Donald Trump, los videos parecen estar reforzando su presencia, sobre todo entre los jóvenes votantes que se conectan permanentemente a la red.

Otros famosos también se han sumado a la ola de comentarios y han aprovechado el momento de marketing en los mundos inexorablemente unidos de la música y las redes sociales, al tiempo que se inclinan por la candidatura de Harris.

Incluso Beyoncé -muy celosa con la protección de su música- habría aprobado que la campaña de Harris utilice su canción Freedom.

La madre de la megaestrella, Tina Knowles, se apresuró a respaldar a la ahora probable candidata demócrata a la elección presidencial del 5 de noviembre tras la retirada del mandatario Joe Biden el domingo 21 de julio.

Beyoncé autoriza a Kamala Harris a usar su tema "Freedom" en sus actos

La cantante Beyoncé ha dado su aprobación a Kamala Harris, vicepresidenta del gobierno estadounidense y aspirante a la candidatura demócrata para las presidenciales de noviembre, para que utilice su popular tema Freedom en sus actos de campaña.

Una fuente cercana a Harris dijo a CNN que su equipo obtuvo la aprobación de los representantes de la diva estadounidense para utilizar la canción a lo largo de su campaña presidencial.

De hecho, Harris ya utilizó este tema recientemente durante su primera visita oficial a su sede de la campaña electoral.

Según CNN, Beyoncé, que es conocida por mantener estrictas directrices de autorización en torno a su música, dio su aprobación de forma rápida a la campaña de Harris cuando solicitaron permiso para utilizar Freedom el lunes 22 de julio.

Aunque Beyoncé no ha apoyado de forma pública a Harris en el día en que el presidente Joe Biden anunció que no aspiraría a un segundo mandato, la concesión de su permiso para utilizar Freedom como canción de campaña indica que la actual vicepresidenta cuenta con el apoyo de la superestrella, señala la cadena norteamericana.

Beyoncé tiene un historial de apoyo a candidatos demócratas ya que en 2013 cantó el himno nacional estadounidense en la toma de posesión del presidente Barack Obama.

En 2016, Beyoncé y su esposo Jay-Z encabezaron un concierto preelectoral para Bill Clinton en Cleveland (Ohio) y en 2020, apoyó la candidatura Biden-Harris, con una publicación en su Instagram llamando a sus seguidores a votar.

Freedom es un himno a la libertad y figura en el álbum de Beyoncé de 2016 titulado Lemonade.

Kamala Harris elige el lema "Libertad" y música de Beyoncé para su primer video de campaña

La vicepresidenta de Estados Unidos y presumible candidata demócrata, Kamala Harris, lanzó este jueves 25 de julio su primer video de campaña, en el que se erige como defensora de la “libertad” con música de Beyoncé de fondo.

En el video, Harris explica que las elecciones del 5 de noviembre servirán para que los estadounidenses elijan si quieren vivir en un país donde reine el odio o un país en el que las personas sean libres.

Con imágenes del candidato republicano, Donald Trump, y de su “número dos” J.D. Vance, la vicepresidenta relata que "algunos quieren un país de caos, de medio y de odio", pero ella propone algo diferente: "Nosotros escogemos la libertad".

El video muestra imágenes de personas trabajadoras; ancianos y jóvenes; blancos, afroamericanos y latinos; así como banderas LGTBI, todo al son de la canción Freedom (Libertad) de Beyoncé.

Harris defiende la "libertad de estar seguro frente a la violencia armada" y de "poder tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo". Propone también "un futuro donde ningún niño viva en la pobreza, donde haya atención sanitaria para todos y donde nadie esté por encima de la Ley".

"Creemos en la promesa de lo que es Estados Unidos y estamos listos para luchar por ello. Porque cuando luchamos, ganamos", concluye Harris.

El presidente, Joe Biden, anunció el domingo 21 de julio que no se presentará a la reelección, tras semanas de presiones internas dentro de su partido para que tirara la toalla por su desastrosa participación en el debate de junio pasado contra Trump. Biden señaló como sucesora a Kamala Harris, quien ya ha asegurado el apoyo de suficientes delegados del partido para ser nominada como la candidata demócrata y su campaña ha batido un récord de recaudación.

Qué dice la letra de la canción “Freedom” de Beyoncé

El tema Freedom de Beyoncé se incluyó en el álbum Lemonade, producción que se publicó en abril de 2016.

Freedom fue el cuarto sencillo promocional del disco de Beyoncé, el cual se popularizó a partir de septiembre de ese año. Además, en la canción colaboró el rapero y compositor estadounidense Kendrick Lamar.

De acuerdo con medios internacionales, el tema Freedom, aboga por la lucha de derechos, la resiliencia y la igualdad, temas de interés de Kamala Harris.

Expertos internacionales en análisis de canciones indican que Freedom utiliza una introducción con la que marca el tono de un mensaje de empoderamiento. Además, enfatizan que durante avanza el tema, tanto Beyoncé como Lamar, dicen frases poderosas que motivan a un sentimiento de determinación, lucha y deseo de alcanzar metas y objetivos.

“¡Libertad! ¡Libertad! No puedo moverme. Libertad, suéltame. ¡Libertad! ¡Libertad! ¿Dónde estás? ¡Porque yo también necesito libertad! Rompo las cadenas. No dejaré que mi libertad se pudra en el infierno Oye, voy a seguir corriendo, porque ¡Una ganadora no se rinde!”, dice Beyoncé en una estrofa de Freedom, una canción que en 2020 se convirtió como estandarte tras la muerte del afroamericano George Floyd, quien fue asesinado por un policía durante un arresto en Estados Unidos que provocó múltiples protestas en ese país.