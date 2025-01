¿Qué es RedNote? La aplicación china que se ha convertido en la alternativa de TikTok

Hasta el momento, el futuro de la red social TikTok es un enigma; sin embargo, de acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos, la plaforma digital dejará de funcionar en todo el territorio estadounidense a partir del próximo domingo 19 de enero, por lo que muchos usuarios han tomado las decisión de cambiar de aplicación.

La Apple Store, el servicio que permite buscar y descargar aplicaciones, reveló que muchos usuarios de las redes sociales estadounidenses han decidido emigrar a otra alternativa de entretenimiento: Xiaohongshu, también conocida como RedNote, una red social muy popular en China que cuenta con más de 250 millones de usuarios.

RedNote subió a la primera posición de la App Store en Estados Unidos este miércoles 15 de enero y según la empresa de investigación asiática, Qian Gua, la aplicación se ha vuelto especialmente popular en China para compartir consejos sobre viajes, maquillaje y moda; aunque también ha sido descrita como una respuesta a Instagram.

La red social china se fundó a finales del 2013 y hasta el 2023 se había mantenido únicamente en el mercado chino, no obstante, la inminente prohibición de TikTok en los Estados Unidos ha ayudado a RedNote a popularizarse en Norteamérica, ya que cientos de usuarios estadounidenses han empezado a surgir en la aplicación asiática.

Hasta la mañana de este miércoles 15 de enero, el tema de los TikTokers refugiados en RedNode ha logrado acumular más de un millón de interacciones en la plataforma: "El gobierno de Estados Unidos está loco si cree que vamos a tolerar esta prohibición, nos vamos a una nueva aplicación china", agregó uno de los usuarios en la red social.

La repentina migración estadounidense a RedNote ha generado una nueva ola de interacción entre la población china y la norteamericana, por lo que muchos internautas le pidieron a sus compatriotas que respeten a los usuarios chinos de la red social: "Queremos ser buenos huéspedes, encontraremos la manera de comunicarnos", agregaron.

Por su parte, la comunidad china de la plataforma ha recibido a los estadounidenses con los brazos abiertos, al punto en el que muchos usuarios asiáticos han creado numerosos tutoriales para ayudar a los novatos; sin embargo, le han pedido a sus nuevos compañeros que "por favor, no traigan la política", ya que ellos quieren divertirse.

"Este podría ser un momento histórico ya que parece que todo cambió en un instante. La gente de nuestros dos países nunca se había conectado realmente antes. Espero que todos puedan aprovechar esta breve oportunidad para entablar intercambios de ideas”, agregó un usuario chino, quien le dio la bienvenida a los estadounidenses.

Por su parte, el consultor y analista tecnológico chino, Ivy Yang, mencionó que los estadounidenses habían creado "inesperadamente" una de las formas más orgánicas de intercambio cultural entre los dos países: "Los usuarios han encontrado formas creativas para coexistir de una manera fascinante, la comunidad podría impactarnos", añadió.

De acuerdo con algunos nuevos usuarios de RedNote, la red social china decide centrarse "aún más" en los intereses personales de los usuarios, basando su algoritmo de contenidos en base a lo que a cada uno le gusta; a diferencia de TikTok, en donde presuntamente el contenido se basa directamente en las personas a las que seguimos.

