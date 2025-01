¿Qué pasará con TikTok este domingo 19 de enero? Se aproxima el fin de la aplicación

En octubre del 2024, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley en donde le exige a ByteDance, la empresa china de tecnología, comunicación e internet, que venda la rama estadounidense de su plataforma estrella, TikTok; ya que si no lo hace, la red social tendría que suspender sus actividades en todo el territorio estadounidense.

Las autoridades estadounidenses sostienen que TikTok es un canal para difundiar propaganda china, el cual le permite al gobierno chino "recopilar datos y espiar a los usuarios" en los Estados Unidos; sin embargo, los funcionarios de ByteDance en la ciudad de Pekín han negado rotundamente esas acusaciones en reiteradas ocasiones.

La disposición de esta nueva ley en contra de ByteDance entrará en vigor el próximo domingo 19 de enero, un día antes que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, asuma el poder; por lo que muchos expertos consideran que China podría venderle su producto a Elon Musk, con el objetivo de apaciguar las tensiones.

De acuerdo con la compañía estadounidense de asesoría financiera, Bloomberg, el valor de las operaciones estadounidenses de TikTok es de apróximadamente US$50 mil millones, por lo cual resaltó que "no está claro de qué forma el magnate sudafricano podría concretar la compra", a pesar de ser una de las personas más ricas del mundo.

Según la prensa financiera de China, Securities Journal, la popular red social de videos cortos, TikTok, ha tomado la decisión de "cerrar completamente su aplicación" en todo el territorio de los Estados Unidos a partir de este domingo 19 de enero, a menos que el Tribunal Supremo estadounidense "intervenga para bloquear la prohibición".

El diario chino agregó que TikTok no permitirá que los usuarios existentes en los Estados Unidos sigan accediendo a la aplicación, por lo que decidieron optar por un "cierre abrupto de la red social", con el objetivo de resaltar el impacto de la prohibición que responde a la ley aprobada por el Congreso estadounidense a finales del 2024.

De acuerdo con la disposición de la ley, el Congreso de los Estados Unidos le ha exigido a las tiendas de aplicaciones (Como PlayStore y AppStore) que retiren TikTok de sus plataformas; y además, le solicitaron a Oracle, la compañía especializada en proveer servicios de almacenamientos digitales, que deje de alojar los datos de los usuarios.

El medio asiático indicó que los usuarios que intenten abrir la aplicación de TikTok, encontrarán un mensaje que los dirigirá a un sitio web en donde encontrarán "toda la información detallada sobre la prohibición de la red social y la posibilidad de descargar sus datos personales", antes del cierre total de la plataforma en Estados Unidos.

"TikTok no permitirá que los usuarios existentes sigan accediendo a sus contenidos tras el bloqueo. El impacto del cierre será inmediato y afectará a todos los usuarios en Estados Unidos", agregó el periódico chino, el cual también mencionó que muchos estadounidenses están migrando a plataforma RedNote, la alternativa a la red social.

Cabe mencionar que la prohibición total de TikTok será únicamente en los Estados Unidos, sin embargo, otros países como India, Nepal, Rusia, Indonesia, Reino Unido, Francia y Canadá han tomado la decisión de imponer restricciones parciales en la plataforma, tomando en cuenta que su contenido es considerado inapropiado.

