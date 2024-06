El paralelepípedo rectangular totalmente cubierto de espejos fue encontrado el fin de semana en una zona de senderismo, a una hora al norte de la famosa “Ciudad del Pecado”.

“Vemos muchas cosas extrañas, (…) ¡pero miren esto!“, comentó la policía en las redes sociales el lunes.

La extraña instalación se parece a muchas otras que han aparecido misteriosamente en distintos puntos del planeta desde 2020.

El primer monolito fue descubierto en el desierto de Utah en plena pandemia de covid y rápidamente llamó la atención de los medios internacionales.

Desde entonces, han aparecido objetos similares en Países Bajos, Polonia, Rumania, Canadá y Reino Unido.

MYSTERIOUS MONOLITH!



We see a lot of weird things when people go hiking like not being prepared for the weather, not bringing enough water… but check this out!

Over the weekend, @LVMPDSAR spotted this mysterious monolith near Gass Peak north of the valley. pic.twitter.com/YRsvhJIU5M