Qué tiene que ver el coronavirus con el ‘Reloj del Apocalipsis’, el contador de segundos para el fin del mundo

Conocido en inglés como el “Doomsday Clock”, desde 2007 retomó los peligros contemporáneos que amenazas a la humanidad, como el cambio climático, epidemias como la Gripe A, la corrupción de la ecosfera y más recientemente, la pandemia del coronavirus.

La falta de preparación de gobiernos, empresas e instituciones para la llegada de la pandemia, las informaciones engañosas sobre el virus y “haber dado la espalda” a las advertencias científicas en la actual crisis sanitaria, serían parte de los indicios de un nuevo conteo fatal hacia ese apocalipsis.

“Today, the Bulletin of the Atomic Scientists leaves the Doomsday Clock unchanged. It is 100 seconds to midnight,” — @RachelBronson1, President & CEO, Bulletin of the Atomic Scientists #DoomsdayClock https://t.co/Vn178C3EPM pic.twitter.com/cQtNgWRt3h

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 27, 2021