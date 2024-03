Junto a esta información se adjuntan videos sobre el momento en el que el barco colisiona con el puente, se está compartiendo una imagen en la que se puede observar la identificación de un hombre de 52 años que supuestamente reúne estas condiciones en lo que parece ser la lista de embarcación del Dalí, como indica un título en la parte de arriba de la foto.

El pasado martes, el buque carguero Dali chocó en la madrugada quedándose encastrado en el puente de Baltimore, Maryland, sobre el que se encontraban trabajadores reparando el asfalto.

Sin embargo, no es cierto que el capitán que tripulaba el buque carguero sea ucraniano, las imágenes que circulan en redes son antiguas, ya que ese empleado no ejerce de capitán desde 2016 y la tripulación era india, según confirma la empresa propietaria de la nave.

La compañía Synergy Marine Group, a quien pertenece la nave, emitió tras el choque del barco un comunicado en el que aseguraba que toda la tripulación del barco originario de Singapur era de India, concretamente los 22 trabajadores que se encontraban a bordo en el momento de los hechos.

Además, la empresa también comunicó en esta información que no había solo un capitán, sino dos como suele ser habitual en este tipo de embarcaciones, que tampoco resultaron heridos y consiguieron que, a pesar de la colisión, el barco no soltara ningún tipo de contaminación o residuo.

El periodista especializado en verificación de la BBC Shayan Sardarizadeh publicó en un hilo en X un registro en un portal de empleo en el que se puede observar que el extrabajador de la empresa tan solo estuvo en la embarcación durante los meses de marzo a julio de 2016, según unas capturas archivadas previamente.

Una búsqueda en el portal de empleo “balticshipping” en el que aparecía los servicios ofrecidos por el capitán, sin embargo, continúa mostrando a otro compañero que sí que estaría involucrado en el accidente, según la última ubicación revelada por el sitio web.

Thread: Baltimore Bridge collapse misinformation



Pro-Kremlin influencers claim the captain of the Dali ship is a Ukrainian.



But online records show a Ukrainian man was the Dali's captain from March to July 2016. The ship that hit the bridge reportedly had an all-Indian crew. pic.twitter.com/CpDRYrc6ym