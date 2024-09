¿Quién es J.D. Vance? El candidato a vicepresidente de Donald Trump

Vance ganó las elecciones al Senado de Estados Unidos en 2022 y solamente lleva un año y medio ejerciendo como senador en Ohio.

Después de que Vance se opuso a la candidatura de Trump en 2016, se ha convertido en un firme partidario y fue hasta el pasado julio que Trump lo anunció como vicepresidente para su candidatura.

Vance es miembro del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, del Comité Económico Conjunto y del Comité Especial sobre Envejecimiento.

"El libro de J.D., Hillbilly Elegy, se convirtió en un gran éxito de ventas y en una película, ya que defendía a los hombres y mujeres trabajadores de nuestro país", escribió Trump en Truth Social tras anunciarlo como su compañero de fórmula.

Nacido como James Donald Nowman el 2 de agosto de 1984 en Middletown, Ohio, Vance tenía 6 años cuando su padre biológico lo entregó en adopción a su padrastro. Su nombre cambiaría a James David Vance.

La infancia de Vance fue tumultuosa, no solo su padre abandonó la familia, sino que su madre tuvo que lidiar con una adicción de drogas y alcohol, que Vance detalló en su libro.

Vance pasó gran parte de su infancia con sus abuelos de Kentucky; su abuela, una demócrata "decidida" fue de gran influencia en su vida. Después de graduarse de la escuela secundaria, Vance se alistó en el Cuerpo de Marines de los EE. UU. del 2003 a 2007, donde alcanzó el rango de cabo, enfocándose más como periodista militar.

Se graduó de la Universidad Estatal de Ohio y la Facultad de Derecho de Yale; ejerció brevemente como abogado corporativo antes de embarcarse en una carrera en la industria tecnológica como capitalista de riesgo, no fue hasta el 2022 que se involucró directamente en la política con su postulación en el Senado.

Vance conoció a su esposa, Usha Chilukuri, en Yale; contrajeron matrimonio en 2014, ella es litigante y trabajó como secretaria del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, así como del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, cuando este era juez federal.

Ambos eran estudiantes en la Facultad de Derecho de Yale, su boda fue en Kentucky en una ceremonia de matrimonio interreligioso, porque Usha es hindú y él cristiano.

Su boda tuvo lugar para una lectura bíblica por Jamil Jivani, político, presentador de radio, comentarista político canadiense y amigo íntimo de JD; posteriormente ambos fueron bendecidos por un pandit hindú.

Vance tiene con su esposa tres hijos, dos hijos nombrados Ewan, que nació en junio de 2017 y Vivek nació en el mes de febrero de 2020; y una hija llamada Mirabel que dio a luz en diciembre de 2021.

El senador republicano no comparte en redes sociales mucho sobre sus hijos, pero recientemente mencionó a uno de ellos en el Senado en febrero de 2024 y se le ha visto en los viajes durante su campaña siendo acompañado por ellos.

Según The Hill , Vance utilizó parte de su tiempo en el pleno durante un debate sobre un paquete de ayuda a Ucrania para mencionar que extrañaba celebrar el cuarto cumpleaños de su hijo Vivek.

We were blessed with an early Christmas present this year. Everyone please meet Mirabel Rose Vance, our first girl. Mama and baby both doing great, and we’re feeling very grateful this Christmas season pic.twitter.com/SMlpG70tqY