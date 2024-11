¿Quién es J. D. Vance? El próximo vicepresidente de EE. UU. y apoyo de Donald Trump

Con apenas 40 años, James David Vance, mejor conocido como J. D. Vance, se convirtió en el candidato más joven en ser elegido vicepresidente en toda la historia de los Estados Unidos, después de haber salido victorioso de las elecciones como compañero de fórmula del republicano Donald Trump.

De ascendenscia escocesa e irlandesa, Vance nació en Middletown, Ohio, el 2 de agosto de 1984, y de acuerdo con el libro que escribió, Hillbilly Elegy, su infancia estuvo marcada por la pobreza y el abuso que recibía por parte de su madre, quien luchaba con la adicción a las drogas.

Posteriormente, tras su graduación de bachillerato, Vance se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y fue desplegado a Irak como corresponsal de combate a finales del 2005; y fue ahí donde lo asignaron a la sección de asuntos públicos de las aeronaves en la infantería marina.

Al regresar del Medio Oriente, Vance asistió a la Universidad Estatal de Ohio y se graduó con una licenciatura en ciencias políticas y filosofía en el 2009. Según su libro, sus mayores inspiraciones en la institución de ensañanza superior fueron los filósofos materialistas Antony Flew y Basil Mitchell.

Después de graduarse de la universidad, Vance asistió a la Facultad de Derecho de Yale y comenzó a trabajar para el senador estatal republicano Bob Schuler. Fue durante su primer año de posgrado que escribió su libro Hillbilly Elegy, el que le consiguió un puesto de editor en una revista de leyes.

Luego de graduarse en la escuela de derecho, J. D. Vance trabajó como asistente legal para el senador republicano John Cornyn, y tan solo un año después, tomaría la decisión de viajar a Kentucky para asistir al juez David Bunning en la Corte de Distrito de los Estados Unidos.

A finales del 2016, Vance se convertiría en uno de los colaboradores más destacados de CNN, un canal de televisión estadounidense de noticias, y en diciembre de ese año se mudó nuevamente a Ohio para postularse a un cargo público, aunque terminaría fundando una organización sin fines de lucro.

Fue hasta marzo del 2021 cuando se postuló para el Senado de los Estados Unidos, su primera campaña para un cargo público, y tras ganar las primarias republicanas y las elecciones generales, Vance se convertiría en el primer senador estadounidense sin experiencia política desde 1974.

Como senador, patrocinó un proyecto de ley con Raphael Warnock para reducir el precio de la insulina, colaboró con Elizabeth Warren para recuperar los salarios de los ejecutivos cuando los bancos quiebran y junto a Taylor Greene presentó un proyecto que penalizaría la "afirmación de género" para menores.

Tres años después, en julio del 2024, el expresidente Donald Trump le anunció a la Convención Nacional Republicana que había elegido a J. D. Vance como su compañero de fórmula, convirtiéndose en el primer veterano de los Marines en estar presente en una candidatura presidencial.

