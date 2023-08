Quién es la modelo estadounidense a quien amputaron una pierna tras ser infectada por bacteria come carne

La modelo estadounidense aclaró que, durante su ausencia estuvo en hospitales debido a que intentaba sobrevivir tras ser infectada por una bacteria carnívora.

Tras regresar de sus vacaciones, Barlow comenzó con molestias que comenzó a tratar. Sin embargo, perdió una pierda luego de meses de lucha contra la bacteria come carne.

“Hola amigos, esta es la razón por la que he estado tan callada los últimos 5 meses. No he hecho una publicación sobre la rara infección contra la que estaba luchando porque quería centrarme exclusivamente en sobrevivir… ¡Necesitaba espacio para luchar y sanar!”, publicó Barlow el pasado 2 de mayo.

La modelo estadounidense reveló su actual estado de salud y dio detalles de lo que vivió durante el tiempo en el que se ausentó en las redes sociales.

“Ahora que estoy estabilizada quiero compartir mi historia sobre mis experiencias cercanas a la muerte a lo largo del camino. Cómo ha sido volver a aprender ser humano… La soledad que viene con vivir en un hospital por casi 5 meses”, agregó Barlow.

“He sobrevivido encontrando la magia en rendirme completamente a Dios. Y sin mencionar que no podría estar aquí sin mi hermano pequeño que me salvó la vida cuando moría en el suelo de mi cocina”, dijo la modelo estadounidense.

En la publicación, Barlow muestra dos imágenes. En la primera luce su apariencia antes de la infección y la segunda, expone alguno de los momentos que vivió durante un hospital.

“Y GRACIAS a mi increíble madre y EQUIPO de mejores amigos que saltaron directamente a la acción apoyándome en cualquier cosa y todo a lo largo de este camino. Y no sé de qué otra manera se supone que van estas cosas… Pero con tu donación estoy un ‘paso’ más cerca de reconstruir mi vida”, concluyó la modelo.

Su vida estaba en peligro

De acuerdo con medios internacionales, Barlow tenía sepsis grave (una complicación que tiene lugar cuando el organismo produce una respuesta inmunitaria desbalanceada, anómala, frente a una infección).

El diagnóstico lo presentó un cirujano que examinó a la modelo por primera vez en enero último. Posteriormente, Barlow fue diagnosticada con fascitis necrotizante, una rara infección bacteriana que puede causar una “enfermedad carnívora”, según los señalan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Según el medio Today, los pacientes con fascitis necrotizante necesitan una “cirugía radical agresiva” para eliminar la mayor cantidad posible de carne muerta, por lo que los médicos que atendieron a Barlow tuvieron que extirpar una y otra vez el tejido blando de su muslo.

De acuerdo con los informes, la actriz estadounidense estuvo en coma inducido médicamente durante 10 días y fue sometida a 12 cirugías.

Today también indicó que Barlow visitó más hospitales y contó con el apoyo de distintos especialistas, quienes, controlaron la infección con antibióticos e intentaron preservar la mayor cantidad posible de su pierna de Barlow. Sin embargo, los médicos tuvieron que eliminar más tejido muerto y la modelo estadounidense se sometió a más cirugías (casi 30 en total), pero no pudieron salvar la extremidad y en marzo pasado le amputaron casi toda la pierna.

El agradecimiento de Barlow

En otra publicación, la modelo estadounidense compartió un video y envió un mensaje a sus admiradores.

“¡Estoy empezando a sentirme mejor! Gracias a Dios y a todos ustedes en mi sistema de apoyo. ¡Gracias desde el fondo de mi corazón!”, indicó Barlow, el pasado 15 de agosto.