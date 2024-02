“Quiero felicitar a esos oficiales”: Una mujer muere a manos de policías, quienes evitaron que tiroteo en templo de EE. UU. cobrara más vidas

Un niño de 5 años que aparentemente llegó con ella fue llevado a un hospital cercano en estado crítico, y también necesitó atención hospitalaria un hombre de 57 años que se cree que no estaba relacionado con la mujer armada y recibió un balazo en una pierna.

“Quiero felicitar a esos oficiales. Tenía un arma larga y podría haber sido mucho peor, pero dieron un paso al frente e hicieron su trabajo”, dijo el jefe de la Policía de Houston, Troy Finner, en un comunicado.

Por ahora se desconoce la autoría de los disparos que hirieron al niño y al hombre, lo que se determinará mediante una investigación sobre el caso que ya ha sido abierta.

BREAKING: Shooting at Joel Ostern’s church in Texas. Female shooter dead and male on the run.

Los dos agentes de seguridad que asistían fuera de su horario de servicio a la iglesia Lakewood como fieles quedaron en licencia administrativa hasta que concluya la investigación.

La iglesia donde se registró el tiroteo es propiedad de un conocido pastor, Joel Osteen, y fue fundada por su padre en los años 50 del siglo pasado en lo que era un recinto deportivo.

Woman triples Texas church shooting

In the city of Lakewood, a woman came to an evangelical church with a 5-year-old child. Entering the temple, she opened fire on the parishioners with a rifle.

The woman was killed and the child was wounded and is in critical condition, county… pic.twitter.com/ysGasnwpHD

— Sprinter (@Sprinter00001) February 12, 2024