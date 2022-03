“Recuerden el 11S”: Zelenski es ovacionado por el Congreso de EE. UU. y afirma que Ucrania vive terror no visto en 80 años en Europa

La intervención de Zelenski se produce después de que el mandatario estadounidense, Joe Biden, firmara una ley que contempla US$13.600 millones de dólares en ayuda militar y humanitaria para Ucrania y los países del flanco este de la OTAN.

Zelenski agradeció el esfuerzo internacional, pero pidió a Biden “nuevos paquetes” de sanciones contra Rusia hasta que “la máquina militar rusa se detenga”.

“Son necesarias restricciones contra todos sobre los que este régimen injusto está basado (…) Todos aquellos (políticos rusos) que se mantienen en sus cargos”, agregó.

Members of Congress give Ukrainian President Zelenskyy a long standing ovation before his virtual address this morning. pic.twitter.com/yLGpSIDv3W

— The Recount (@therecount) March 16, 2022