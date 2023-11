Reporteros Sin Fronteras reconoce labor del periodista Jose Rubén Zamora y le otorga el premio a la Independencia

“Los premios han sido concedidos al periodista Juan Pablo Barrientos, quien, pese a la represión, sigue revelando al público colombiano historias sobre el crimen y la corrupción (categoría Impacto); al bloguero Mohamed Oxygen por su compromiso con el derecho a la información en Egipto (categoría Coraje); al fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, víctima de acoso judicial por las investigaciones sobre la corrupción en Guatemala desveladas por su diario (categoría Independencia); y a la fotógrafa francesa Karine Pierre por su conmovedor reportaje fotográfico Take me home! sobre dos centros de acogida donde viven encerrados centenares de mujeres y niños repudiados en Pakistán (categoría Fotografía “Lucas Dolega-SAIF”)”, dice RSF.

Agregó que el jurado de la 31 edición de los premios fue formado por “eminentes periodistas y defensores de la libertad de expresión de todo el mundo” y que este año fue presidido por el periodista y columnista francés Pierre Husky, presidente de RSF.

Se informó que este año hubo 21 nominados de 18 países, entre los que se encontraba Jose Rubén Zamora, preso en Guatemala desde el 29 de julio de 2022 bajo los señalamientos de supuesto lavado de dinero.

De esa cuenta que fue su hijo, José Carlos Zamora, quien asistió a la ceremonia de premiación y luego de saber que su padre obtuvo el premio a la independencia dijo: “Gracias por reconocer el esfuerzo incansable que mi padre y el equipo de elPeriódico han hecho durante 27 años por el periodismo”.

“Fundador del diario elPeriódico, que durante dos décadas ha denunciado la corrupción de la clase política guatemalteca, Jose Rubén Zamora se ha transformado en el blanco de amenazas y de un auténtico acoso judicial. En julio de 2022, fue detenido por un asunto (a todas luces montado) de blanqueo de capitales y pasó un año en prisión preventiva”, afirma la RSF.

“Más adelante, en mayo de 2023, su periódico se vio obligado a echar el cierre. Su condena, en junio de 2023, a seis años de prisión fue anulada en apelación el pasado 13 de octubre, pero sigue encarcelado hasta la celebración de un nuevo juicio”, señala RSF en la publicación de los galardonados.

Otros galardonados

Premio al Coraje: Mohamed Ibrahim Radwan (Mohamed Oxygen) (Egipto)

“Tras ser liberado a principios de 2019, después de cumplir una condena de cinco años de prisión, Mohamed Radwan fue puesto bajo vigilancia y no se le permitió retomar su trabajo como periodista, pero cuando estallaron las protestas en septiembre de ese mismo año, el bloguero, conocido como “Mohamed Oxygen” por el nombre de su blog, Egypt’s Oxygen, cubrió las manifestaciones a pesar de todo. Su compromiso con el derecho a la información fue interpretado como un acto de desafío por las autoridades”.

Fue detenido de nuevo y condenado a cinco años de cárcel por “publicación de noticias falsas”. En el Egipto actual, el nombre de Mohamed Oxygen es sinónimo de periodismo valiente”.

Premio al Impacto Juan Pablo Barrientos (Colombia)

“Gracias a su trabajo, Colombia conoció, el año pasado, la identidad de 26 sacerdotes acusados de delitos sexuales. Autor del libro “Dejad que los niños vengan a mí”, Juan Pablo Barrientos sufre persecuciones e intentos de censura desde hace siete años por sus investigaciones sobre este asunto y otros temas relacionados con casos de corrupción. Sus reportajes permiten a la sociedad colombiana identificar a los criminales y luchar contra la impunidad”.

Premio a la Fotografía “Lucas Dolega-SAIF” Karine Pierre (Francia)

“Karine Pierre comenzó su andadura en la fotografía de forma autodidacta durante los atentados de noviembre de 2015 en París, y se incorporó a la agencia Hans Lucas a finales de 2017. Después de cubrir la línea de frente en Trípoli (Libia), se fue a Beirut, donde se estableció durante dos años. Prosiguió sus trabajos de fondo mientras colaboraba con periódicos como Le Monde o The Washington Post. En Pakistán, dirigió la serie Take me home! (¡Llévame a casa!), que documenta la violencia contra las mujeres en dos refugios exclusivos para mujeres de Karachi y Multan. Repudiadas por sus maridos, rechazadas por sus familias, víctimas de años de malos tratos, la mayoría de estas mujeres pasarán el resto de sus vidas entre esos muros”.