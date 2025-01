“Retomaré el Canal de Panamá y rebautizaré el Golfo de México”, Trump recalca sus amenazas

En su primer discurso como el presidente 47 de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus intenciones de cambiarle el nombre al Golfo de México (A Golfo de América) y de recuperar el Canal de Panamá, a pesar que el presidente panameño, José Raúl Mulino, sostiene que el canal de navegación seguirá estando bajo su control.

“Estados Unidos debe reclamar su lugar legítimo como la nación más grande, más poderosa y más respetada de la Tierra, inspirando el asombro y la admiración de todo el mundo”, declaró el republicano, quien considera que los problemas internos en la administración de Joe Biden afectaron la reputación externa de la nación norteamericana.

"Todo va a suceder dentro de poco, este será el comienzo de la nueva era dorada para Estados Unidos. Ningún otro país estará por encima de nosotros, hemos sido tratados muy mal en estos últimos años", agregó el magnate neoyorquino, quien desea dar un golpe de poder sobre México y Panamá, dos socios comerciales de EE. UU.

Según Trump, Estados Unidos "hace la mayor parte del trabajo" en el Golfo de México, y a su vez, insiste que Panamá "violo los acuerdos del tratado que requieren neutralidad en las operaciones del Canal", tomando en cuenta que el presidente estadounidense asegura que China es quien realmente está operando la vía interoceánica.

Golfo de México

De acuerdo con el periódico estadounidense The New York Post, Trump desea renombrar el Golfo de México a el Golfo de América con el objetivo de honrar la grandeza estadounidense; sin embargo, se espera que el nuevo nombre se aplique únicamente en las comunicaciones federales, por lo que no afectará a las escuelas del país.

"México se aprovecha de Estados Unidos en materia de comercio y migración, así que el Golfo de América es un hermoso nombre y mucho más apropiado", comentó el mandatario republicano, quien recordó que la cuenca oceánica limita con cinco estados mexicanos, al igual que con cinco estadounidenses y dos provincias de Cuba.

Lea más: Trump cierra la aplicación “CBP One”, la herramienta que permitió la entrada de inmigrantes

Los estados mexicanos que tienen costa en este golfo son: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; por su parte, los estadounidenses son: Florida, Alabama, Misisipi, Luisiana y Texas; y por último, las provincias cubanas que limitan con la cuenca son Pinar del Río y Artemisa, aunque usualmente son ignoradas por Norteamérica.

Tras la propuesta de Donald Trump de cambiarle el nombre al Golfo de México, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum salió a responderle a su colega estadounidense con una propuesta para que se le cambie el nombre al territorio de Estados Unidos, con el fin de que ahora se llame "América Mexicana", basándose en un mapa de 1607.

La cara de Kamala Harris cuando escucha decir a Donald Trump que le cambiará de nombre al Golfo de Mexico por el Golfo de América es emblemática de lo que prácticamente todo el mundo piensa de esa medida. pic.twitter.com/BwTIISQxoJ — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) January 20, 2025

Canal de Panamá

“Los barcos estadounidenses están siendo severamente sobrecargados y no tratados de manera justa de ninguna forma, incluyendo a la Marina de Estados Unidos. Y sobre todo, China está operando el canal de Panamá y no se lo dimos a ellos, por eso lo recuperaremos”, indicó el presidente Donald Trump, durante su primer discurso.

Por su parte, el presidente panameño, José Raúl Mulino, declaró que "el canal es y seguirá siendo de Panamá", por lo que le aseguró a la población panameña que la obra más grande de la ingienería seguirá bajo el control del país centroamericano: “No hay presencia de ninguna nación en el mundo que interfiera con nuestra administración”.

Desde el 7 de septiembre de 1977, cuando el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y el mandatario panameño, Omar Torrijo, firmaron un acuerdo, el Canal de Panamá se encuentra en funcionamiento de las manos locales. No obstante, Donald Trump cataloga esa decisión como un error y planea recuperar lo que perdieron.