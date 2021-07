Revelan video que muestra la fuerte caída de agua en el estacionamiento del edificio de Miami antes del derrumbe

A las múltiples teorías y el dolor por las víctimas del derrumbe del edificio en Miami, ocurrido el 24 de junio, se suma ahora un video que se ha viralizado. Una pareja grabó la escena que muestra un chorro de agua cayendo del techo del estacionamiento subterráneo del edificio, tan solo minutos antes de que se derrumbara.

Luego se escuchó un fuerte estruendo. La pareja observó también cómo los residentes del edificio se dirigían a sus balcones, confundidos por el sonido.

El video fue difundido en TikTok y se le atribuye a la cuenta de @adrianitacastillero. Los medios también internacionales reportaron que la pareja del video intentó “hacer señas” a los residentes para que evacuaran el condominio, pero no lograron entenderles.

Hasta el momento, el número de muertos es de 18, luego de que fueron halados seis cuerpos bajo los escombros del edificio de apartamentos derrumbado.

This is the original video recorded minutes before the collapse of #ChamplainTowers , according to the person who recorded the video (@adrianitacastillero), damage was already being observed inside the parking lot, she was in the pool of the hotel in the other side of the street pic.twitter.com/fQ98VSpgLe

— ffloresm (@ffloresm) June 30, 2021