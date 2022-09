Rey Carlos III: el video viral que muestra los gestos del nuevo monarca por el que lo critican en redes sociales

Ante el enojo, Carlos III agita su mano rápidamente con dirección a la mesa, dando a entender a sus ayudantes que ordenaran la mesa en la que iba a realizar las firmas.

Otro video muestra al rey mientras firma sus documentos, repentinamente se topa con el tintero. Inmediatamente hace un gesto a sus ayudantes con el rostro al ver los objetos en el escritorio.

Estos metrajes rápidamente se volvieron virales en redes sociales, en donde no solo hubo críticas hacia el rey por sus gestos, sino que también se volvió objeto de burlas y de memes.

Actualmente el metraje que muestra cómo el Rey Carlos III agita su mano tiene más de 13 millones de visualizaciones.

Trato especial

Aunque a muchas personas les sorprenda, ha habido muchos indicios que muestran el trato “especial” que recibe Carlos III por parte de sus ayudantes.

Al ser hijo de Isabel II, muchos testimonios afirman que Carlos es bastante “obsesionado” con sus rutinas, y que todo debe de estar “cómo él quiere”.

Esto se muestra mejor en el documental llamado “Serving the Royals: Inside the Firm”, en donde un ex mayordomo de la Princesa Diana, llamado Paul Burrell hablaba acerca de cómo eran las “estrictas rutinas” que tenía el actual soberano.

"The servant must clear my desk for me. I can't be expected to move things." pic.twitter.com/0pZqY2Xopq — Laura Kuenssberg Translator (@BBCLauraKT) September 10, 2022

“Por ejemplo, su pijama debe de estar planchada todas las mañana, al igual que los cordones de sus zapatos”, dijo Burrell.

También dijo que el tapón de la bañera debía de estar en una posición específica, y que el agua de la bañera siempre debía de estar “tibia”.

While signing an oath at the Accession Council, King Charles III ran out of room and gestured for an aide to help make some space on the desk. https://t.co/zRfXNO1crQ pic.twitter.com/Fl5Ge24EZY — ABC News (@ABC) September 10, 2022

Sin embargo, las declaraciones más sorprendentes que hizo Burrell fue con respecto al cepillado dental de Carlos.

Asegura que, Carlos no se encarga de sacar la pasta dental, sino que sus ayudantes deben dejar 2.5 centímetros de pasta en su cepillo, minutos antes de que llegue al baño.