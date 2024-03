El rey Carlos III reapareció en público este domingo 31 de marzo, por primera vez desde febrero cuando comunicó que tenía cáncer.

El monarca se mostró públicamente para asistir a una misa en la iglesia de San Jorge del castillo de Windsor, tras lo cual felicitó a los ciudadanos por la Pascua.

Con abrigo negro, el soberano, de 75 años, apareció sonriente y saludando al bajar del coche con su esposa, la reina Camila, delante del edificio religioso, en el castillo de Windsor, situado a medio centenar de kilómetros de la capital británica.

Fuentes del palacio de Buckingham —residencia oficial del monarca en la capital británica— indicaron que, si bien esta comparecencia no significa que el rey vaya a retomar sus labores públicas, sí pretende señalar que su tratamiento oncológico avanza de manera positiva.

Esta aparición pública se produce más de una semana después de que la princesa Catalina, esposa del príncipe Guillermo, heredero del trono, anunciara que ella también padece cáncer.

El pasado 5 de febrero el palacio comunicó que Carlos III había sido diagnosticado de un cáncer no especificado, descubierto tras una operación de próstata agrandada en enero, y que se retiraría de la vida pública hasta próximo aviso, aunque mantendría sus labores de despacho.

Sin embargo, en varias ocasiones ha acudido con su esposa, a la iglesia de su residencia campestre en Sandringham es por esto que su asistencia este domingo al servicio religioso anglicano de Semana Santa había generado una gran expectación, a la espera de constatar dentro de lo posible su estado de salud.

A la salida de la misa privada, ambos se acercaron a saludar personalmente al público.

"Felices Pascuas" y "espero que no hayan cogido frío" fueron algunas de las palabras que el soberano compartió con los asistentes, además de recoger un escrito que le entregó una señora y dar la mano a numerosas personas procedentes de dentro y fuera del Reino Unido.

A diferencia de otros miembros de la familia real, el príncipe Guillermo y su esposa Catalina no asistieron a la ceremonia religiosa.

Días antes, el 22 de marzo, Catalina anunció mediante un video que padecía de cáncer y que ya se encontraba en un tratamiento oncológico.

