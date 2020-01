Presidente de Irán anuncia cuál será “la respuesta final” a EE.UU. por el asesinato de Soleimani

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, se pronunció ante los últimos ataques dirigidos a tropas estadounidenses, indicando que aún tienen pendiente dirigir una “respuesta final” a Estado Unidos por la muerte del general Qasem Soleimani.

Rouhani, junto al guía supremo Alí Jamenei, prometieron vengar la muerte de Soleimani tras conocerse del ataque perpetrado por EE.UU. el 3 de enero en el aeropuerto de Bagdad, Irak.

La primera reacción de las fuerzas revolucionarias iraníes llegó al día siguiente al bombardear la zona donde está la embajada estadounidense. A esto le siguieron otros dos bombardeos más en el mismo lugar y un ataque aéreo a una base militar.

Pero el presidente iraní aseguró que aún hace falta una última acción ante la provocación estadounidense.

“Nuestra respuesta final a su asesinato (el de Soleimani) será el de expulsar a todas las fuerzas estadounidenses de la región”, dijo Rouhani a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

Rouhani también recordó a Soleimani diciendo que había ayudado a derrocar a los grupos terroristas que acechaban Europa. “El general Soleimani luchó heroicamente contra ISIS, Al Nusrah, AlQaeda, etc. Sino fuera por su guerra contra el terror, las capitales europeas estarían en gran peligro ahora”, dijo.

