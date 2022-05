Rusia y Ucrania: El primer sospechoso de la masacre de Bucha afirma que no está relacionado con el ejército ruso

El 2 de mayo, la fiscal general de Ucrania, Irina Venediktova, realizó un comunicado en sus redes sociales donde afirmaba que el gobierno había encontrado al principal sospechoso de perpetuar varios de los crímenes que suscitaron en la ciudad de Bucha.

“El primer sospechoso de los asesinatos de Bucha, el comandante de la Guardia Nacional rusa, Serhiy Kolotsei, ha sido identificado”, fueron las declaraciones de la fiscal.

Según las declaraciones de la fiscalía general, Kolotsei había asesinado a cuatro hombres y torturó a un civil a un simulacro de ejecución el pasado 18 de marzo. “Luego de perpetuar los horribles crímenes en Bucha, también envió bienes saqueados a Ulyanovsk”.

The first suspect in Bucha murders, the commander of the Russian National Guard, Serhiy Kolotsei, has been identified. Police established that on March 18, he killed four unarmed men and later tortured and subjected a civilian to mock execution.1/2#RussianWarCrimes pic.twitter.com/zbCey90VlE

