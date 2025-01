“¡Salgamos!”: Videos muestran cómo los salvadoreños vivieron el temblor de magnitud 6.3 este 5 de enero

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador informó que a las 11.18 horas del domingo 5 de enero se registró un sismo de magnitud 6.3 con epicentro en el océano Pacífico.

El movimiento telúrico fue sensible también en Guatemala, Honduras y Nicaragua.

La institución explicó que el temblor ocurrió frente a la costa del central de La Paz, a 29 kilómetros al suroeste de la Costa del Sol.

En Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó a la población mantener la calma y estar preparados con la mochila de las 72 horas.

En Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales no reportaron víctimas o daños materiales por el sismo.

Los medios de comunicación de Nicaragua dieron a conocer que el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) explicó que el sismo fue un evento relacionado al choque entre las placas tectónicas Cocos y Caribe.

La Policía Nacional Civil de El Salvador dio a conocer un incendio en una vivienda en la colonia San Carlos 1 en Zacatecoluca, La Paz.

Las autoridades explican el temblor causó que la cocina de leña esparciera el fuego y prendiera en llamas el interior de la residencia.

Además, la policía retiró escombros que obstaculizaban la carretera Litoral en La Libertad Costa, ya que los deslizamientos de tierra fueron atribuidos al sismo.

Alrededor de las 13 horas, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmó que no hay víctimas mortales, heridos o daños materiales significativos.

“Hemos estado recibiendo reportes de todos los sectores de nuestro país: carreteras, puentes, muros de contención, taludes, presas hidroeléctricas, ríos, lagos, volcanes, edificios públicos”, escribió Bukele en su cuenta de X.

Los datos oficiales indicaron que el temblor tuvo una profundidad de 33 kilómetros. En consecuencia, no fue actividad la amenaza de tsunami en El Salvador.

En videos publicados en X se observa cómo los salvadoreños percibieron el sismo de 6.3.

Algunas personas estaban haciendo compras en un negocio de conveniencia cuando los anaqueles se comenzaron a mecer y los productos a caer al suelo.

“Salgamos”, dice un hombre mientras graba y se dirige a la puerta. De igual modo, los demás compradores corren para salir y una mujer se cubre con las manos para proteger su cabeza.

“Uy, esto es un terremoto”, comenta una persona que descansaba en su casa junto a su esposa e hijo.

Al ver que el televisor se empieza a mover, el hombre y su familia salen de su domicilio de manera preventiva.

