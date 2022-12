“Se aconseja no viajar”: más de dos mil vuelos fueron cancelados en EE.UU. por el paso de una gran tormenta invernal

“Esto no es como un día de nieve cuando eras niño“, dijo el presidente Joe Biden a periodistas en una reunión informativa en la Casa Blanca sobre la situación del clima y el transporte.

“Esto es algo serio“, agregó, instando a la gente a prestar atención a las advertencias de las autoridades locales.

En algunas partes del país, azotadas por un peligroso frente frío del Ártico, ya se registran tormentas blancas que impiden la visibilidad y vuelven peligrosas las condiciones en las carreteras.

Además de los 2 mil 200 vuelos cancelados a las 22H00 GMT, otros 6 mil 900 fueron aplazados en, desde o hacia los Estados Unidos, de acuerdo con el rastreador de vuelos FlightAware.

President Biden participates in a briefing on the winter storm sweeping across the country. He did not use a black Sharpie to try and alter its course. pic.twitter.com/k74iEbq7yI — Mike Sington (@MikeSington) December 22, 2022

La mayoría de los vuelos cancelados hasta ahora fueron en los aeropuertos de Chicago O’Hare o en Denver, ambos de operación internacional.

Hey, friends! If you haven't caught the news (or felt it yourself), the majority of the US is under an extreme cold weather and winter storm warning. The coldest holiday in nearly 40 years.❄️ Some helpful resources on emergency kits, things be aware of, and to prepare for.🧵 pic.twitter.com/msQlbTteJA — Deviija (@Deviija) December 22, 2022

Los meteorólogos de AccuWeather dijeron que la tormenta podría convertirse rápidamente en lo que se conoce como un “ciclón bomba”, cuando la presión cae y una masa de aire frío choca con una masa de aire cálido.

El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) Michael Charnick tuiteó un video en el que se ve a conductores luchando contra el clima en una carretera entre Colorado y Wyoming, donde la temperatura con vientos helados se desplomó hasta los -40º C.

El NWS emitió mensajes claves para la seguridad en su cuenta de Twitter, advirtiendo que las borrascas de nieve (ráfagas de nieve moderada a fuerte que duran una o dos horas), ya se habían producido o se esperaban desde las Llanuras Centrales hasta la costa este y noreste.

Wow! Beyond dangerous driving conditions in Wyoming as a winter storm jogs across the United States. Video from Wyoming Highway Patrol Wednesday night. pic.twitter.com/mFtXJSduSa — Ian Schwartz (@SchwartzTV) December 22, 2022

“Las personas expuestas al frío extremo son susceptibles a la congelación en cuestión de minutos“, advirtió el servicio de meteorología. “Las áreas más propensas a la congelación son la piel descubierta y las extremidades, como las manos y los pies. La hipotermia es otra amenaza durante el frío extremo”.

Over 2,000 Flights Canceled Due To ‘Once In A Generation’ Winter Storm For Christmas https://t.co/u9bZEZBexD pic.twitter.com/eGD8l8AxMl — Forbes (@Forbes) December 22, 2022

Las condiciones son tan frías que le han permitido a la gente publicar videos haciendo el llamado “desafío de agua hirviendo” en el que se arroja agua en ebullición al aire y se congela de inmediato.

“Se aconseja NO VIAJAR”

En el medio oeste, las condiciones de ventisca dejaron varados a 100 automovilistas en Rapid City y Wall, en Dakota del Sur, tuiteó la oficina del sheriff del condado de Pennington. “Se aconseja NO VIAJAR”, añadió.

En Minneapolis y Saint Paul hubo más de 20,3 centímetros de nieve en un período de 24 horas, informó el NWS en una actualización la mañana del jueves.

First escorted group from Wall to Rapid City lead by @SouthDakotaDOT plow and @SDHighwayPatrol trooper are still slowly moving towards Rapid City. In two hours they made it from Wall to New Underwood exit. Even with those resources this commute is extremely difficult! pic.twitter.com/HvxT0dgOsZ — Pennington County SO (@PennCoSheriff) December 22, 2022

Más al este, en Buffalo, Nueva York, los meteorólogos dijeron que se trata de una “tormenta única en una generación“, con ráfagas de viento de más de 105 kilómetros por hora, sensación térmica de entre 10 y 20 grados bajo cero y cortes de energía dispersos o posiblemente generalizados.

Visibility is terrible in Box Elder going east. We do NOT anticipate I-90 opening any time soon, potentially not at all today (Thursday).

DO NOT try to use side highways to bypass interstate closure. Resources are stretched thin and we cannot get to you if stranded. pic.twitter.com/Hts8WqP3fF — Pennington County SO (@PennCoSheriff) December 22, 2022

Al otro lado de la frontera, el este de Canadá se preparaba para condiciones similares, con fuertes nevadas y temperaturas en rápido descenso.

Overnight/early morning video of First Responders rescuing people on roads east of Box Elder. Please heed NO travel advisories. I-90 remains closed in both directions Box Elder to Chamberlain. High winds are causing blackout conditions/drifting. Extreme cold is life threatening. pic.twitter.com/rs3QoP2sZ9 — Pennington County SO (@PennCoSheriff) December 22, 2022

El aeropuerto de Toronto, el más concurrido del país, ya sentía la crisis del caos climático, con retrasos y cada vez más cancelaciones.

Pico de movimiento

La tormenta coincide con un informe de la Administración de Seguridad en el Transporte que afirma que el volumen de viajes para estas fiestas era cercano a los niveles previos a la pandemia, con mayor movimiento el jueves, tres días antes de Navidad.

Airlines scrap 2,700 U.S. flights as winter storm disrupts holiday travel https://t.co/EUmuGemFqn pic.twitter.com/LPrktydkhU — Reuters (@Reuters) December 22, 2022

American Airlines, Southwest Airlines y United Airlines ya habían tomado medidas para emitir exenciones y permitir a los pasajeros cambiar sus vuelos sin cargo.

La Asociación Automovilística estadounidense (AAA) estimó que más de 112 millones de personas harán recorridos de más de 80 km entre el viernes y el 2 de enero, la gran mayoría en auto.