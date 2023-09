“Se esperan olas y corrientes peligrosas”: Huracán Lee baja a categoría 3, pero se espera que gane fuerza a partir del domingo 10 de septiembre en EE.UU.

Se prevé que pase muy al norte del norte de las islas de Sotavento (Antillas Menores), las Islas Vírgenes y Puerto Rico a principios de esta próxima semana.

Los vientos máximos sostenidos rondan las 115 millas (185 kilómetros) por hora con mayores ráfagas. Este viernes esa velocidad alcanzó las 155 millas (250 kilómetros) por hora, lo que lo había categorizado como un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, de un total de 5.

El NHC apuntó que no se esperan variaciones a lo largo de este sábado, pero sí un fortalecimiento el domingo y el lunes.

Lee había llegado a alcanzar la categoría 5 con vientos que podrían llegar a máximas de 160 millas por hora (257 kilómetros por hora).

11AM AST Sep 9: @NOAA_HurrHunter & @53rdWRS find #Lee maintaining strength this morning. Hazardous beach conditions are expected around the western Atlantic through next week. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for the latest information pic.twitter.com/xXiy8NY8Ux

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera del centro hasta 30 millas (45 km), mientras los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta las 175 millas (280 km) de su centro, según detalló el NHC.

Saturday, Sept 9th 5 AM AST Key Messages for Hurricane #Lee: It is too soon to know what level of impacts, if any, Lee might have along the U.S. East Coast, Atlantic Canada, or Bermuda late next week. Continue to monitor forecasts at https://t.co/tW4KeGe9uJ for the latest. pic.twitter.com/2106DvFQFh

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 9, 2023