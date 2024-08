El fenómeno podría convertirse en huracán a medida que se aproxima a las costas de Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).



"La depresión se convierte en tormenta tropical Debby sobre el sureste del golfo de México. Se emiten avisos de huracán para partes de la costa del golfo de Florida", informó el NHC, con sede en Miami (Florida), en su boletín de las 17:00 hora local (21:00 GMT).



Debby, que se encuentra a 115 kilómetros al norte de La Habana (Cuba) y a 160 kilómetros al oeste de Cayo Hueso (Florida), avanza hacia al noroeste a 24 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.



El organismo prevé que Debby avanzará por el golfo de México hasta alcanzar la costa de Florida el domingo por la noche o el lunes con fuerza de huracán.

Por ello, se emitieron alertas de huracán para la costa del golfo de Florida desde el río Suwannee hasta el río Ochlockonee.



En la temporada de huracanes en la cuenca atlántica, que comenzó el pasado 1 de junio, se habían formado hasta ahora dos tormentas tropicales, Alberto y Beryl.



El Atlántico tendrá una temporada de huracanes muy por encima del promedio, con la posibilidad de hasta trece huracanes, de los cuales hasta siete pueden ser de categoría mayor, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.



El pronóstico refleja que este año se podrán formar un total de entre 17 y 25 tormentas, es decir, con vientos máximos sostenidos por encima de los 62 kilómetros por hora.

