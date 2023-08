“Se ha vuelto endémica” CDC informa que casos de lepra se han duplicado en el sureste de EE.UU. en la última década

De acuerdo con los investigadores Aashni Bhukhan, Charles Dunn y Rajiv Nathoo, hay una mayor incidencia de casos de lepra que carecen de los factores de riesgo tradicionales, lo que contribuye a aumentar la evidencia de que esa enfermedad “se ha vuelto endémica en el sureste de los Estados Unidos”.

La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por el bacilo Mycobacterium leprae que afecta principalmente a la piel y al sistema nervioso periférico y que se contagia de persona a persona principalmente a través de la exposición prolongada a las gotitas de la respiración, dice la investigación.

“Históricamente, la lepra ha sido poco común en los Estados Unidos. La incidencia alcanzó su punto máximo alrededor de 1983 y se produjo una reducción drástica en el número anual de casos documentados desde la década de 1980 hasta el 2000″, dicen los investigadores.

Pero hace una década la incidencia empezó a crecer de nuevo.

Cases of leprosy have increased in Florida and the southeastern United States over the last decade, according to a new CDC report. https://t.co/oV0rd2AoEC

— NBC News (@NBCNews) August 2, 2023