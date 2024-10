¿Se podrá ver auroras boreales en Estados Unidos el viernes 11 de octubre del 2024?

Muchas personas no observaron la aurora boreal que se hizo presente en tierras estadounidenses, de manera sorpresiva el jueves 11 de octubre.

El fenómeno fue causado por una Eyección de Masa Coronal (EMC) que surgió del Sol el martes y llegó a la Tierra dos días después.

Las EMC desencadenan tormentas geomagnéticas que, si llegan a ser muy fuertes, pueden producir los famosos espectáculos brillantes de auroras boreales que suelen verse en el Polo Sur.

La aparición de estas auroras boreales en las latitudes bajas es un fenómeno extraño y estas pueden llegar a verse desde regiones de latitudes más cercanas al ecuador, como sucedió en algunas partes de Europa.

El fenómeno podrá verse mucho más al norte del estado de Nueva York, se espera que sea visible en el horizonte norte de varias zonas del país, como Connecticut, la zona norte de Nueva Inglaterra.

Aunque quizás no fue tan brillante como en lugares más al norte, el fenómeno fue visible en Queens, así como en Nueva Jersey, Connecticut y en el condado de Suffolk en Long Island.

Sin embargo, el Centro de Predicciones del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés) pronostica que la actividad continuará durante la noche de este viernes 11 de octubre, gracias a la prolongación de la tormenta.

Spectacular view of the Aurora Borealis (Northern Lights) from the office this evening. pic.twitter.com/tqZeykveL1