Senadora australiana al rey Carlos III: ¡Esta no es su tierra, usted no es mi rey!

El rey, que hace ocho meses anunció que padece cáncer, efectúa una visita de nueve días por Australia, donde es jefe de Estado, y por Samoa. Se trata de su gira más larga por el extranjero desde que fue coronado, en mayo de 2023.

Al término de un discurso ante el Parlamento australiano, Thorp interpeló al monarca, gritándole lemas anticoloniales.

“¡Devuélvanos nuestra tierra! ¡Denos lo que ustedes nos robaron!“, gritó la legisladora.

“Esta no es su tierra, usted no es mi rey”, insistió ante el soberano de 75 años, tras citar el genocidio de indígenas australianos a manos de colonos europeos.

Australia fue colonia británica por más de un siglo, durante el cual miles de aborígenes fueron asesinados y comunidades enteras desplazadas.

El país obtuvo una independencia de facto en 1901, pero nunca se convirtió en una república de pleno derecho. Carlos III es el jefe de Estado.

Antes, el rey había instado a Australia, muy dependiente de la industria minera, a adoptar una posición de líder en la lucha contra el cambio climático.

VIDEO: 🇦🇺 🇬🇧 Hecklers and climate warnings: King Charles visits Australia's capital



Charles made a speech warning about the perils of climate change and paid tribute to Indigenous people. But as the clapping receded, an Indigenous lawmaker drew gasps with her own interjection pic.twitter.com/Tze6dTAYo6