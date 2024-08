"Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre, poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WeChat", dijo Maduro en una manifestación del chavismo.

"¡Dile no a WhatsApp!", continuó Maduro al invitar al retiro "voluntario, progresivo y radical" de la aplicación, propiedad de la compañía estadounidense Meta junto a otras redes sociales como Facebook o Instagram.

"Por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana, a la familia policial, los líderes de calles y comunidad", sostuvo.

El mandatario había denunciado la víspera que las redes sociales están siendo utilizadas para promover "división" y "odio" entre los venezolanos y señaló directamente a Instagram y a TikTok.

"Aquí dice desinstalar. Te fuiste WhatsApp, si te he visto, no me acuerdo, soy libre, estoy en paz", agregó Maduro.

Nicolás Maduro uninstall Whatsapp in live TV and asks for all venezuelans to do the same because they were part of a "cybernetic and virtual fascist coup". pic.twitter.com/YxLzeVaOqx