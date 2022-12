Videos: temblor de magnitud 6.4 sacude el norte de California en Estados Unidos

El USGS dio cuenta de alrededor de una docena de pequeñas réplicas en el área.

En una evaluación preliminar, el USGS dijo que había baja probabilidad de víctimas, pero que era posible que se produjeran algunos daños.

Miles de casas sin luz

El suministro de energía se vio afectado, con casi 60.000 abonados sin electricidad en el condado de Humboldt, según poweroutage.us.

“No hay electricidad en todo el condado. No llame al 911 a menos que tenga una emergencia inmediata”, tuiteó la Oficina de Servicios de Emergencia de Humboldt.

California es sacudida regularmente por temblores y los sismólogos advierten sobre la posibilidad de un terremoto capaz de causar una destrucción generalizada en este estado de la costa oeste del país en los próximos 30 años.

En 1994, un sismo de magnitud 6.7 en Northridge, al noroeste de Los Ángeles, dejó al menos 60 muertos y causó daños estimados en USD 10.000 millones.

Otro movimiento telúrico de 6.9 en San Francisco en 1989 se cobró la vida de 67 personas.

VIDEO: A #Ferndale homeowner shows the damage to her home following a magnitude-6.4 #earthquake in Humboldt County that knocked out power to tens of thousands of people. https://t.co/yCaozy91Ok pic.twitter.com/zt8dOHWTw7 — ABC7 News (@abc7newsbayarea) December 20, 2022

That was a big one. Power is now out in #ferndaleca. House is a mess. #earthquake pic.twitter.com/YEmcv1Urhp — Caroline Titus (@caroline95536) December 20, 2022