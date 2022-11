¡Sorpresa en la Lotería Powerball! Concursante gana histórico premio de US$2.040 millones en plena controversia por el retraso del sorteo

Los números ganadores del sorteo realizado el 7 de noviembre, los cuales salieron a la luz hasta el 8 de noviembre a causa de “problemas técnicos”, fueron 10, 33, 41, 47 y 56, con el Powerball en 10.

Por su parte, el boleto ganador del premio acumulado del Powerball fue comprado en Joe’s Service Center en Altadena, según reveló la lotería del estado de California.

Le puede interesar: Cómo ganar US$1.500 millones en la lotería y acabar arruinado (y por qué es más común de lo que parece)

Los US$2.040 millones obtenidos por el boleto ganador es mayor premio jamás obtenido en una lotería y supera el récord previo establecido en 2016, cuando el pozo acumulado del Powerball (US$1.586 millones) fue conquistado por varios boletos en California, Florida y Tennessee.

The #Powerball numbers for Monday's drawing were 10, 33, 41, 47 and 56 with Powerball 10

Check your tickets now at 👉 https://t.co/v9q3NiyjFE pic.twitter.com/raNqEugqQD

— Powerball USA (@PowerballUSA) November 8, 2022