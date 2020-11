¿Superstición o estrategia? Trump cierra su campaña en el mismo lugar que en 2016

Los republicanos no suelen ganar en Michigan, uno de los estados históricamente más fuertes del “muro” demócrata en la región de los Grandes Lagos de Estados Unidos.

En Michigan, no hay condado que vote 90% a Trump como en el sur del país: aquí el electorado está dividido más equitativamente, es más moderado.

La demócrata Hillary Clinton estaba tan segura de que tenía Michigan en el bolsillo que apenas puso un pie allí en 2016, pero Donald Trump ganó aquí para sorpresa de todos hace cuatro años, convirtiéndose en el primer candidato presidencial republicano victorioso desde 1988. Trump superó a su oponente por 10 mil 704 votos, el 0,3% del total.

Así que Trump decidió regresar a Michigan para el último mitin de su campaña de reelección en Grand Rapids, exactamente como lo hizo en 2016.

Grand Rapids, la segunda ciudad más grande del estado, es más conocida por sus fabricantes de muebles y proveedores para la industria automotriz, cuyos edificios llegan hasta las tierras de cultivo que se extienden hasta las orillas del lago Michigan. En esta tierra de sindicatos, de mano de obra calificada, los fabricantes de automóviles Ford, General Motors y Chrysler forjaron la reputación mundial de Detroit.

“Volveré cada vez que abramos una nueva fábrica o planta de automóviles”, había prometido Trump en 2016.

El presidente republicano no pudo cumplir esa promesa (aunque está previsto que se inaugure una planta de Jeep el próximo año), pero ha dicho: “Michigan, será mejor que voten por mí, les tengo tantas fábricas de automóviles”.

La industria manufacturera perdió más de 5 mil empleos en 2019, más otros 60 mil debido a la pandemia de covid-19 este año.

Uno de los grandes creadores de nuevos empleos es Amazon, cuyo propietario, Jeff Bezos, es muy vilipendiado por Trump.

El gigante del comercio electrónico abrió un enorme centro de distribución en Grand Rapids este año.

Rick Bekins vendió su tierra a Amazon para el nuevo centro. La casa en la que vivió durante 19 años será arrasada para construir un estacionamiento.

“No voté por (Trump) para que fuera mi pastor, mi líder espiritual. Voté por él para que sea un líder del país”, dijo el hombre de 62 años sobre su voto en 2016. “Cuatro años después, voy a votar por él, porque no tengo una mejor opción”.

Las urnas dirán si Michigan todavía cree en la revolución de Trump.

“¡GRACIAS MICHIGAN! ¡Mañana tienes el poder, con tu voto, de salvar a AMÉRICA! ¡Así que consiga a sus amigos, consiga a su familia, consiga a sus vecinos y compañeros de trabajo, y SALGA Y VOTE! ¡Juntos, HACEMOS AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ!”, escribió Donald Trump en su cuenta oficial de Twitter.

