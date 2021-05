Surge teoría de la conspiración que apunta a que el divorcio de Melinda y Bill Gates se debe a que ella es un clon masculino

Bill Gates, el multimillonario cofundador de Microsoft, y su esposa Melinda, creadores de una gigantesca fundación que combate la pobreza y las enfermedades, anunciaron el lunes 3 de mayo su divorcio después de 27 años de casados.

“Tras mucho pensar y mucho trabajo en nuestra relación, hemos tomado la decisión de finalizar nuestro matrimonio”, dijeron en un comunicado conjunto publicado en Twitter.

La pareja, una de las más adineradas del mundo -su fortuna es estimada en unos US$130 mil millones- anunció que seguirá trabajando junta en la Fundación Bill y Melinda Gates, creada hace más de dos décadas para combatir la pobreza, las enfermedades y la desigualdad en el planeta.

El matrimonio entre Melinda y Bill Gates, que planea separarse tras 27 años juntos, está “irremediablemente roto”, según los documentos de la petición de divorcio de la Melinda que fueron revelados el martes 4 de mayo por varios medios de comunicación estadounidenses.

“Le pedimos a la corte que disuelva nuestro matrimonio y que nuestra unión marital termine en la fecha indicada en nuestro acuerdo de separación”, señalaron los abogados de Melinda Gates en ese documento, de acuerdo con la televisión estadounidense NBC.

En ese texto, Melinda aseguró que “no es necesaria la manutención conyugal” y que el pacto de separación determinará la división de sus propiedades.

Se desconoce si el divorcio impactará de alguna manera en la Bill & Melinda Gates Foundation, aunque desde hace tiempo el consejero delegado de la organización es Mark Suzman, mientras que ellos dos han servido como fideicomisarios junto a Warren Buffet.

La fundación, creada en el año 2000, se ha convertido en una de las organizaciones filantrópicas más importantes del mundo con unos fondos de casi US$50 mil millones.

En 2020, Bill Gates renunció a su cargo de consejero en Microsoft, la empresa que fundó en 1975 con Paul Allen, para dedicarse a las actividades benéficas.

De acuerdo con reportes internacionales, la pareja ha dado sus motivos por los que decidieron concluir su vínculo amoroso. Sin embargo, usuarios de todo el mundo aseguran que no son válidos y comenzaron a crear teorías de conspiración.

Una de las teorías que más se ha viralizado fue publicada por los creyentes de QAnon, la cual afirma que verdadero motivo del divorcio se debe a que Melinda Gates fue reemplazada por un clon masculino.

De acuerdo con una publicación en el diario The Independent, un creyente de QAnon dijo: “La versión actual de Melinda es que Gates es un tipo que cambia de opinión”. Sin embargo, en Twitter se replicó: “¿Estamos seguros de que Melinda Gates no es un hombre? ¡Las mentes curiosas quieren saber!”.

Esa pregunta creó varias respuestas, pero también hizo crecer la teoría de conspiración que los usuarios en internet afirman.

“¿Es suficientemente malo decirlo, pero publicarlo en un foro público? ¿Qué sucede contigo? ¿Qué pasa con todas estas personas que parecen enorgullecerse de ser groseras, groseras y feas con los demás solo porque piensan que es lindo?”, citó un usuario en esa red social, en respuesta al cuestionamiento del creyente de QAnon.

What a really mean thing to say. Bad enough to say it at all but to post it in a public forum? What's wrong with you? What's wrong w/all these people who seem to take such pride in just being rude, crude, ugly to others just 'cause they think it's cute? mym

— Melissa Malain (@MalainMelissa) May 4, 2021