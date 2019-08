Susan Gordon, subdirectora de inteligencia de Estados Unidos renuncia a su cargo

La información salió a luz en unos tuits dela periodista de Bloomberg News, Jennifer Jacobs.

Gordon estuvo ligada a la inteligencia estadounidense por más de tres décadas, el presidente de Estados Unidos aseguró que designará a su reemplazo pronto.

El director de inteligencia saliente, Dan Coats, presentó su renuncia a finales de julio. Según informes que recopila la prensa estadounidense, la razón de su salida fueron enfrentamientos con Trump.

Su reemplazo sería John Ratcliffe de Texas, pero este se retiró después de una avalancha de críticas.

