“Te voy a hacer heterosexual a hostias”, la comunidad LGBTI reacciona en contra de la agresión verbal que sufrió un gay en Barcelona

“Te voy a hacer heterosexual a hostias −golpes−”, le increpó el hombre al joven gay que vestía una blusa de tirantes y una pantaloneta.

En el incidente tuvo que intervenir el guardia de seguridad de un restaurante de comida rápida donde ocurrieron los hechos.

“Yo voy a comprar mi hamburguesa, me siento y me la como, tu no me tienes que decir nada”, le contestó el agredido.

Este es el video de la discusión que fue grabado por un acompañante del agredido:

Me parece horroroso que a estas alturas sigan existiendo personas asi! Hoy a sido este chico pero mañana podria ser cualquiera por personas como esta. La fracesita de: “Te voy a hacer heterosexual a ostias” demuestra la falta de cerebro.#Pride2019

Los hechos no pasaron a más y el hombre fue retirado del lugar.

En redes sociales miles de personas condenaron los hechos en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI.

