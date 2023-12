Tesla ya tiene terrenos para su planta en México y avanza en trámites ambientales (la fabricación del Cybertruck y otros proyectos de Elon Musk)

Además, Argüelles destacó que las inversiones de proveedores cerca de la región norte del país corren a la par de la inversión de Tesla y la gran mayoría de éstos se encuentran ya instalados en el territorio nacional, especialmente en la frontera con Estados Unidos.

En agosto pasado se presentaron los permisos ambientales por Tesla Manufacturing México, la empresa filial del magnate Elon Musk en el país y que busca invertir más de US$5 mil millones.

En reuniones con grupos de inversionistas en Austin (EE. UU.), Musk adelantó que esta nueva planta producirá el Cybertruck, su reciente modelo de auto eléctrico en Santa Catarina, a las afueras de Monterrey (estado de Nuevo León), donde se prevé se ubique la nueva factoría.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció a comienzos de año la llegada de Tesla al país con inversiones entre US$5 mil millones y US$10 mil millones y anticipó que el magnate Musk asistiría a su inauguración, planteada en 2024.

Aunque en los últimos meses han surgido rumores sobre dudas por parte de Musk acerca de la instalación de esta megafábrica en el norte de México, el Gobierno de Nuevo León salió rápidamente a desmentirlo y compartió un memorándum de Tesla en el que la empresa solicita que inicie con la construcción de las infraestructuras requeridas para comenzar con la edificación de la planta en la ciudad más grande del norte de México.

Lea más: Fortuna de Elon Musk: Cuánto dinero tiene el millonario en 2023 (y qué pasó con la incursión de Tesla en México)

Cuatro años después de mostrar su diseño al mundo, Elon Musk entregó el pasado jueves 30 de noviembre las primeras unidades de Cybertruck, la nueva pick-up eléctrica de Tesla, “suave” pero potente, más veloz que un Porsche y resistente a las balas, según el empresario. Un auto del futuro “que se ve como el futuro”.

Cybertruck is the ultimate vehicle. Nothing is more bad ass than a bulletproof truck. 📐👽 pic.twitter.com/GNqvIWSwiA

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) December 6, 2023