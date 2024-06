El reo, de 41 años, fue declarado muerto a las 18.50 hora local (23.50 GMT) tras recibir una inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville.

Antes de la inyección letal, Gonzales utilizó sus últimas palabras para pedir disculpas a los familiares de la víctima, Bridget Townsend, cuyos restos no fueron encontrados hasta más de un año después de que fuera reportada como desaparecida de su casa en el condado de Bandera en enero de 2001.

“No puedo expresar con palabras el dolor que les he causado, el daño, lo que les quité y que no puedo devolver. Espero que esta disculpa sea suficiente“, dijo.

“Nunca dejé de rezar para que me perdonaran y que algún día tuviera esta oportunidad de disculparme. Les debo mi vida y espero que algún día me perdonen“, añadió en sus declaraciones que concluyó anunciando que “estaba listo” para la inyección.

The last words of Ramiro Gonzales, who was just executed in Texas. https://t.co/7fGXawYvHg pic.twitter.com/5iJFj0kh52

Gonzales secuestró a Townsend de una casa rural en el condado de Bandera, al noroeste de San Antonio. Posteriormente la llevó al rancho de su familia en el vecino condado de Medina, al oeste de San Antonio, donde la agredió sexualmente antes de matarla.

Mientras cumplía condena por una agresión no relacionada en 2002, Gonzales confesó la violación y el asesinato de Townsend y guio a la policía hasta sus restos.

We are heartbroken to share that SCOTUS has denied Ramiro Gonzales's final plea for his life, and he will be executed by the State of Texas tonight. pic.twitter.com/5rmPYzNjx9