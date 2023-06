Texas: qué dicen las autoridades de la muerte de un hombre por ser succionado por la turbina de un avión en San Antonio

El hombre, que no ha sido identificado, fue succionado por el único motor que funcionaba en ese momento, indicaron algunos reportes de prensa.

Un comunicado de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte indicaron que se pudieron en contacto con la compañía Delta para el respectivo procedimiento de recopilación de información, con el fin de esclarecer lo sucedido.

Existe una versión de una persona que conoce el caso que asegura que el hombre, realmente, se “habría puesto intencionalmente frente del motor para así ser succionado por la turbina“.

La fuente fue citada por el medio The Guardian. Sin embargo, no ha habido un pronunciamiento oficial de parte de las autoridades con respecto a esa versión de los hechos.

Officials are investigating the death of a member of the San Antonio International Airport ground crew after they were sucked into the engine of a Delta Airlines plane https://t.co/9UuOvpStqT

— The Post Millennial (@TPostMillennial) June 26, 2023