Thomas Matthew Crooks intentó asesinar a Donald Trump, ex presidente de EE.UU. y actual candidato republicano para las elecciones de 2024, el pasado sábado 13 de julio.

El estudiante de 20 años abrió fuego contra Trump durante un mitin llevado a cabo en Butler, Pennsylvania.

Crooks, horas antes de llevar a cabo su plan, realizó una serie de movimientos y paradas para arreglar los detalles finales en su intento por acabar con la vida del presidente estadounidense.

De acuerdo a fuentes policiales, que fueron citadas por el medio CNN, el viernes previo al incidente Thomas Matthew Crooks visitó un club de tiro y practicó con el arma que utilizó para atacar a Trump.

La mañana del tiroteo, el joven de 20 años llegó a una tienda Home Depot y compró una escalera de 1.5 metros, la cual utilizaría horas después para realizar su plan.

Además, ese mismo día Crooks compró 50 cartuchos de munición en una armería de su ciudad natal, Bethel Park, según revelaron funcionarios a CNN.

Después de hacer estas compras, el atacante llegó a su casa y tomó un rifle AR-15 que había sido adquirido legalmente por su padre Matthew Crooks, quien tiene más de 20 armas de fuego registradas a su nombre, de acuerdo a la Policía Estatal de Pensilvania.

Thomas Matthew Crooks, luego de regresar a su casa, manejó su automóvil hacia Butler, Pensilvania, donde se llevaba a cabo el mitin de la campaña de Donald Trump, y lo estacionó afuera del recinto.

