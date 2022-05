TikTok: Madre denuncia a la red social por la muerte de su hija de 10 años cuando intentó hacer un peligroso reto viral

La niña fue identificada como Nylah Anderson y fue encontrada muerta en su armario. A pesar de realizarle múltiples intentos de reanimación cardiopulmonar y ser trasladada a un hospital, ya no contaba con sus signos vitales.

Ante ello, la madre de Nylah, Tawainna Anderson aseguró que la plataforma de creación de videos es responsable de la muerte de su hija, principalmente por compartir ese tipo de contenido a sus usuarios más pequeños.

“Trágicamente, Nylah Anderson es solo la última de una lista creciente de niños asesinados como resultado de la aplicación y el algoritmo de los demandados videos de TikTok”, menciona la demanda de Tawainna Anderson que fue compartida por el medio Vice News.

Además, Anderson solicitó a la empresa una compensación económica por la muerte de su hija, así como el derecho para que otras familias que perdieron a sus hijos de la misma forma puedan demandar la negligencia de la plataforma.

El reto viral consiste en que una persona debe bloquear sus vías respiratorias con cualquier elemento que tenga cerca, esto con la “intención” de experimentar un “sentimiento de euforia” minutos antes de caer inconsciente.

Según datos proporcionados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, más de 82 niños entre 6 y 19 años han muerto realizando este juego. En 2021 se reportaron cuatro casos más en todo el mundo, menciona la demanda de Anderson.

