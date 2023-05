Tiroteo en Miami: quién es el rapero que falleció en ataque armado dentro de una discoteca y qué dicen las autoridades

Los agentes de Policía encontraron al llegar al lugar a tres víctimas con heridas de bala, un hombre y dos mujeres, quienes fueron transportados a la Unidad de Traumatismos Ryder del Jackson Memorial Hospital, donde el varón falleció a causa de las heridas.

Las dos femeninas involucradas se espera que se recuperen, según la información de las autoridades.

La Policía no ha aportado ninguna información todavía sobre los motivos que provocaron el tiroteo.

Un portavoz del club Gala mostró su conmoción por un hecho que calificó de aislado, además de mostrar sus condolencias para la familia y los amigos de la víctima, según medios locales.

Friends have identified the man killed on 23rd St in Miami Beach early his morning as Lowell Grissom, known as Lo, a musician who I’m told was close with artists like Ray J & Yung Berg. Details tonight at 6:30 on @CBSMiami pic.twitter.com/BaGbAMrO3R

— Anna McAllister (@annamactv) May 7, 2023