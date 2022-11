Tiroteo en Virginia: El impactante mensaje que dejó escrito el autor de balacera y que fue revelado por autoridades

Los policías difundieron un mensaje que hallaron en el teléfono de Bing titulado nota de muerte, en la que afirmó haber sufrido acoso en el trabajo y pedía perdón a Dios por el tiroteo.

“Lo siento, Dios, te he fallado, esto no fue culpa tuya sino mía”, escribió el atacante. “Fui acosado por idiotas con poca inteligencia y falta de sabiduría. Fui igual de culpable y le fallé a mi equipo y a todos los que alguna vez me amaron al convencerlos de que yo era normal”, externó Bing.

En la nota, el gerente se disculpó por sus acciones y aseguró: “Prometo que las cosas simplemente cayeron en su lugar como si Satanás me dirigiera. Desearía haber podido salvar a todos de mí mismo. Que Dios me perdone por lo que voy a hacer“.

Funcionarios de Chesapeake afirmaron que Bing no tenía antecedentes criminales y había comprado legalmente la pistola de 9mm el mismo día del ataque.

Briana Tyler, empleada de Walmart que sobrevivió al ataque, describió escenas de terror cuando el atacante entró en una sala de descanso del personal y abrió fuego.

“No estaba apuntando a nadie específicamente”, dijo Tyler a la cadena ABC. “Literalmente comenzó a disparar en toda la sala de descanso y vi a varias personas caer al suelo“, agregó.

La colaboradora narró que el hombre armado la miró directamente y disparó, pero falló por apenas unos centímetros. “No dijo una palabra, no dijo nada en absoluto”, señaló Tyler.

Mark Solesky, jefe de policía, informó que las primeras llamadas de emergencia se realizaron poco después de las 22 horas. Cuando llegaron el atacante y dos víctimas fueron encontradas muertos en la sala de descanso, mientras que otro cuerpo fue hallado al frente de la tienda y tres personas fallecieron más tarde en el hospital.

Solesky, durante una rueda de prensa dijo que se creía que el hombre armado había muerto de una herida de bala que él mismo se habría causado.

Añadió que otras cuatro personas se encuentran hospitalizadas, pero se desconoce su estado de salud.

El ataque del martes en Chesapeake fue el segundo tiroteo ocurrido en Virginia en el mes. El 13 de noviembre tres estudiantes de la Universidad de Virginia mientras jugaban fútbol fueron asesinados por un compañero de clase.

La matanza en Walmart ocurrió días después de un tiroteo en un club LGBTQ en Colorado que dejó cinco muertos.

El presidente Joe Biden condenó lo ocurrido y pidió leyes de control de armas más estrictas. “Debido a otro acto de violencia horrible y sin sentido, ahora habrá aún más mesas en todo el país que tendrán sillas vacías este Día de Acción de Gracias”, dijo en un comunicado.

President Biden’s statement on the deadly mass shooting in Chesapeake, VA:

“Yet another senseless act of violence … We must take greater action [on gun reform].” pic.twitter.com/XHWLCdAB4A

— The Recount (@therecount) November 23, 2022