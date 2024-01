Tormenta invernal en Estados Unidos: cómo avanza y cuál es la trayectoria

También hay una alerta por fuertes vientos en los distritos de Brooklyn y Queens (ciudad de Nueva York), la región de Long Island (al este) y la costa de Nueva Jersey (al sur), con unas ráfagas previstas de más de 60 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó este domingo 7 de enero que una “gran tormenta invernal” producirá fuertes nevadas en los Apalaches nororientales y centrales y que el “rápido fortalecimiento” de la tormenta provocará daños generalizados y significativos impactos en gran parte del centro del país a partir de este martes 9.

Según el medio ABC7, la mayor amenaza está en el sureste de Estados Unidos, sobre todo en estados como Georgia, Florida y las Carolinas, con riesgo de inundaciones repentinas cerca de pequeños arroyos y ríos.

Este fin de semana otra tormenta invernal hizo caer más de 30 centímetros de nieve en algunas zonas del norte de Nueva York: hasta ahora, las mayores acumulaciones se han producido en la región de Mid-Hudson, donde algunas localidades llegaron a acumular hasta 35 centímetros de nieve.



El lunes 8, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, llamó a los neoyorquinos a prepararse para la nueva tormenta invernal y aseguró que las agencias estatales están siguiendo de cerca el fenómeno meteorológico.

Heavy rainfall will bring widespread and potentially significant river and flash flooding to the Eastern U.S Tuesday. Severe thunderstorms are possible across portions of the Southeast Tuesday. Heavy snow will continue across portions of the Midwest and in the Cascades. pic.twitter.com/CvgU6FXI76

— National Weather Service (@NWS) January 9, 2024