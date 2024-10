Tormenta Oscar se convierte en huracán y traerá fuertes lluvias en islas del Caribe

La agencia emitió una alerta de huracán para las islas Turcas y Caicos y el sureste de Bahamas, y un aviso de huracán en las provincias de Guantánamo, Holguín y las Tunas, localizadas en Cuba, país que actualmente se enfrenta a una crisis energética.

Está previsto que este fin de semana, Oscar, formada hoy y denominada rápidamente como la decimoquinta tormenta tropical de la actual temporada ciclónica en el Atlántico, provoque fuertes lluvias en las islas del Caribe.

No obstante, la agencia calificó al huracán como “pequeño“.

Según el Centro Nacional de Huracanes, Oscar se está desplazando hacia el oeste a unos 19 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de unos 130 kilómetros por hora.

No está previsto que Oscar llegue a Estados Unidos, pero el Servicio Meteorológico Nacional de Melbourne (Florida) apuntó hoy que sí podría traer un fuerte oleaje a las playas de la costa este del país norteamericano.

Por su parte, la tormenta tropical Nadine llegó este medio día a Belice con vientos máximos sostenidos de 80 kilómetros por hora.

2pm EDT Oct 19th — A special advisory has been issued upgrading #Oscar to a #hurricane with sustained winds of 80 mph with an updated intensity forecast.



Hurricane Warnings are now in effect for the Turks and Caicos Islands & the Southeast Bahamas. pic.twitter.com/yPT2NJsj7Q