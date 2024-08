Las condiciones de una tormenta geomagnética de nivel cuatro -en una escala de cinco- se observaron el lunes 12 de agosto a partir de las 15H00 GMT, según un centro especializado de la NOAA.

Estas alteraciones pueden persistir durante varias horas, pero no se espera que aumenten en intensidad, añadió la agencia estadounidense en un comunicado.

"Una tormenta geomagnética severa incluye la posibilidad de que las auroras se vean débilmente tan al sur como (los estados estadounidenses de) Alabama y el norte de California", explicó la NOAA.

G4 (Severe) geomagnetic storming was observed at approximately 1442 UTC on 12 Aug in response to a coronal mass ejection passing by Earth. The current G3 Warning (Strong or greater) is valid until 12/1800 UTC. pic.twitter.com/HMXAu6ughE