Tormenta tropical Lee se fortalece y meteorólogos pronostican que puede convertirse en huracán en el Caribe

Lee carga vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora (100 km/h) y los meteorólogos del NHC señalan que tendrá un rápido y constante fortalecimiento, al punto de que la tarde de este miércoles 6 de septiembre se transforme en un huracán y que el viernes 8 alcance a ser un huracán mayor, es decir de categoría tres o más en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de cinco.

El desarrollo del ciclón ha puesto en alerta a las Islas de Sotavento, si bien el NHC señala que aún es prematuro saber a ciencia cierta el impacto que dejará en este conjunto de islas del Caribe.

La formación de Lee en la actual temporada de huracanes en el Atlántico, que concluirá el próximo 1 de noviembre, se da luego de que el miércoles 30 de agosto el poderoso huracán Idalia desembarcará en el noroeste de Florida y prosiguiera sobre el sureste de EE. UU.

11AM AST Sep 6: #Lee is forecast to become a major hurricane by early Saturday. Swells are likely to cause life-threatening surf and rip currents across portions of the Lesser Antilles late this week. Stay up to date with the latest at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/2CVr855fan

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 6, 2023