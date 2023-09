Tormenta tropical Margot se convierte en huracán en aguas abiertas del Atlántico mientras que Lee continúa en categoría 3

Sus vientos máximos sostenidos son de 75 millas por hora (120 km/h), por lo que actualmente es un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Margot se está moviendo hacia el norte a cerca de 12 millas por hora (19 km/h), y se espera que este movimiento continúe durante los próximos días.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 15 millas (30 km) del centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 125 millas (205 km) del ojo de este sistema.

“Se pronostica un fortalecimiento adicional durante las próximas 48 horas“, advirtió el observatorio, con sede en Miami, Florida.

Hurricane #Margot Advisory 18: Margot Becomes the Fifth Hurricane of the 2023 Atlantic Season. https://t.co/tW4KeGe9uJ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 11, 2023

Por el momento, Margot no tiene vigilancias ni avisos costeros en efecto.

Por su parte, el huracán mayor Lee prosigue este lunes en medio del Atlántico desplazándose hacia el noroeste a distancia de zonas costeras, y su movimiento es lento, indicó el NHC en su boletín de las 21:00 horas.

Lee, un huracán de categoría 3 en la escala Saffir Simpson (de un máximo de 5), presenta vientos máximos sostenidos de 115 millas por hora (185 km/h) y se ubica a 305 millas (610 km) al norte de las islas de Sotavento.

También fue localizado a unas 600 millas (970 km) al sur de las Bermudas.

Hurricane #Lee Advisory 26: Lee Remains a Slow Moving Major Hurricane. Hazardous Surf and Rip Current Conditions Expected At Beaches Across the Western Atlantic All Week. https://t.co/tW4KeGe9uJ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 11, 2023

Lee se mueve con rumbo noroeste a 7 millas por hora (11 km/h) y se prevé que en los próximos días pase al oeste de Bermuda, donde las autoridades vigilan el paso del ciclón, que se intensificará algo más en su avance.

El NHC apuntó que las marejadas generadas por Lee están afectando sectores de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes Británicas y Estadounidenses, Puerto Rico, La Española, las Islas Turcas y Caicos, las Bahamas y Bermuda.

“Es probable que estas marejadas causen condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenacen la vida“, advierte el NHC.

5pm AST Mon Sep 11th Key Messages for #Hurricane #Lee. Dangerous surf & life-threatening rip currents expected for Western Atlantic coastal areas this week. Too soon to know additional impacts for NE U.S. & Atlantic Canada late this week. Monitor updates at… pic.twitter.com/zatoD91a3n — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 11, 2023

Las olas y las corrientes marinas peligrosas de Lee han comenzado a afectar sectores de la costa sureste de Estados Unidos, y se pronostica que estas condiciones se extiendan a lo largo de gran parte de la costa este de EE.UU. durante el martes y el miércoles próximos, señaló.