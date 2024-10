Tormenta tropical Óscar deja Cuba con intensas lluvias mientras se dirige hacia las Bahamas

Oscar se desplaza hacia el nor-noroeste con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y en las últimas horas aumentó su velocidad de traslación hasta los 11 kilómetros por hora.

Se encuentra ubicado a 215 kilómetros al oeste-noroeste del extremo este de Cuba y a 130 kilómetros al noroeste de Guantánamo, también en Cuba.

La Agencia estadounidense emitió una alerta de tormenta tropical para la costa norte y sur de la isla caribeña y también para el sureste y centro de Bahamas.

Los expertos del NHC vaticinan en su boletín más reciente que Oscar girará hacia el nor-noreste esta noche, seguido de un movimiento más rápido hacia el noreste este martes y miércoles.

Mon Noon Oct 21: Marine Key Messages for Tropical Storm Oscar: Limited area of 12 ft seas with #Oscar due to small size/moderate winds. Winds/seas back to normal over the SW Northern Atlantic waters by Wednesday. pic.twitter.com/coZ8W0VbCS