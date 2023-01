Tormentas en EE. UU.: lluvias torrenciales, inundaciones y caos deja más de 15 muertos en California

Alrededor de 160 mil locales y viviendas en California se quedaron sin electricidad el martes 10 de enero, según el sitio de rastreo Poweroutage.us.

Una nueva tormenta azotará el norte del estado el miércoles 11 con hasta 18 centímetros de nuevas precipitaciones y “varios pies adicionales de nieve” en las montañas de la Sierra Nevada, dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La entidad describió el fenómeno como “una interminable arremetida de eventos producto de un río atmosférico”, el sistema de tormentas más poderoso desde 2005.

El poblado de Montecito, hogar del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, fue azotado por varias pulgadas de lluvia que aumentaron el riesgo de peligrosos deslizamientos de tierra.

Autoridades en el municipio, a 90 minutos de Los Ángeles, ordenaron el lunes 9 la evacuación de todas las personas, y un periodista de la AFP vio bloqueos policiales para prevenir que la gente ingresara al pueblo, donde varias vías se inundaron.

La ciudad con multimillonarias propiedades es especialmente vulnerable a los deslizamientos de tierra. Está al pie de una cadena montañosa que fue escenario de un incendio hace cinco años que arrasó centenares de kilómetros cuadrados que despojaron las laderas de la vegetación que normalmente mantiene el suelo firme.

La animadora de televisión Ellen DeGeneres publicó un video en Twitter de un arroyo de agua marrón y embravecida. “Es una locura”, dijo a sus seguidores.

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG

— Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) January 9, 2023