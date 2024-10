Trabajadores portuarios de EE.UU. llegan a un acuerdo provisional y ponen fin a la huelga

La Asociación Internacional de Estibadores (ILA) había iniciado la paralización a primera hora del martes 1 de octubre, después de que las negociaciones con la Alianza Marítima de Estados Unidos (USMX), que representa a las navieras y a los operadores de terminales, alcanzaron un punto muerto.

La huelga, en la que participaron 45 mil trabajadores según la ILA, detuvo la operación de 36 puertos del país por los que pasan una amplia gama de mercancías, desde alimentos hasta productos electrónicos, a semanas de las elecciones presidenciales.

El pasado jueves 3 de octubre por la noche, ambas partes anunciaron que "llegaron a un acuerdo de principio sobre los salarios y acordaron prorrogar el contrato marco hasta el 15 de enero de 2025 con el fin de volver a la mesa de negociación para discutir todas las demás cuestiones pendientes".

"Con efecto inmediato, cesarán todas las acciones en curso", aseguraron. El comunicado no detalla los términos del acuerdo, pero el diario The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas, informó que USMX propuso un aumento salarial del 62% en seis años, lo que permitió cerrar el pacto.

Esta huelga fue la primera desde 1977, después de que las negociaciones se estancaran por las demandas sindicales de una subida de salarios significativa y protección contra la pérdida de empleos relacionada con la automatización.

El presidente Joe Biden, que se había negado a intervenir en las negociaciones alegando respeto a los derechos de negociación colectiva, celebró la suspensión de la huelga a última hora del jueves.

"Quiero dar las gracias a los trabajadores sindicalizados, a los transportistas y a los operadores portuarios por actuar patrióticamente para reabrir nuestros puertos y garantizar la disponibilidad de suministros esenciales para la recuperación y reconstrucción tras el huracán Helene", señaló en un comunicado.

A las afueras de la Casa Blanca, el mandatario añadió: "Tienen los próximos 90 días, van a resolverlo todo". El expresidente republicano y candidato a la Casa Blanca en los comicios de noviembre, Donald Trump, había culpado el martes a Biden de la crisis: "Debería haber logrado a un acuerdo", acusó.

BREAKING: The dockworkers strike is over.



According to reports, the union and shippers have reached an agreement that includes a 61.5% wage increase over 6 years.



Final details will be negotiated in the coming months.



The longshoremen are expected to return to work tomorrow.