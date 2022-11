“Trabajo duro y soy un hombre honesto”: la millonaria recompensa obtenida por la persona que vendió el boleto ganador de la Lotería Powerball

Tras la revelación de los números ganadores, salió a la luz que el boleto premiado de la lotería Powerball fue vendido en California por el dueño de una pequeña tienda ubicada en Pasadena.

Joe Chahayed, propietario de Joe’s Service Center, fue la persona encargada de vender el boleto de Powerball más importante de la historia y, tras resultar teniendo los números ganadores, recibió una millonaria recompensa.

Los funcionarios de la Lotería de California entregaron un cheque de US$1 millón a Joe Chahayed y a sus hijos Joe Jr. y Danny frente a su tienda.

“Me dijeron: ‘felicidades, su estación entregó un ganador. Estoy muy sorprendido. Muy sorprendido, muy emocionado, muy feliz”, reveló Chahayed a la prensa.

This is not your usual Tuesday morning at Joe’s Service Center in #Pasadena. This shop sold the winning $2 billion dollar #Powerball ticket. The owner will receive a million dollars for making the sale. @knxnews pic.twitter.com/nzaMJSk29H

— Jon Baird (@KNXBaird) November 8, 2022